Sütün fazla içilmesi ciltte akne nedeni

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen doymuş yağlardan ve aşırı süt ve süt ürünleri tüketiminden uzak durulması gerektiğinin altını çizerek "Ailesinde akne yoğun olan kişilerde akne oluşumu daha sık görülür. Hormonal bozukluklar (regl düzensizliği vs), ilaçlar (aşırı kortizon kullanımı vs), aşırı sigara kullanımı, yanlış kozmetik ürünlerinin kullanımı, düzensiz uyku, stres, insülin direnci, obezite gibi birçok neden de akne oluşumunda önemli etkenlerdir" dedi