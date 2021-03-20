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20 Mart 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 08:30:00

Sütü çok kaynatmayın

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Süt, sağlığın korunması ve vücudun gelişmesi için gerekli besin öğelerini içeriğinde bulundurur fakat tüketirken bazı kurallara uymak gerekiyor.

Süt, sağlığın korunması ve vücudun gelişmesi için gerekli besin öğelerini içeriğinde bulundurur fakat tüketirken bazı kurallara uymak gerekiyor. Uzman Diyetisyen Eda Balcı, "Açık süt, mikrobiyal gelişime çok uygun bir besindir. Eschreichia coli 157, Brucella spp., Bacillus Cereus Salmonella spp. gibi insanda birçok hastalığa neden olabilen patojen mikroorganizmaları içerisinde bulundurabilir. Bu süt alınıp evde kaynatıldığında ise sütün renk, tat ve besleyici değerlerinde ciddi kayıplar meydana gelmektedir. Pastörize ve UHT süte kıyasla daha fazla besin öğesi kaybı yaşanır. Aynı zamanda çok kaynatmaya bağlı olarak da sağlık açısından istenmeyen sorunlara (protein yapısının bozulması) neden olabilmektedir" şeklinde uyardı.

Etiketler : süt kaynatma eda balcı
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