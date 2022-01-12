Süt dişi çıktığı andan itibaren dişler temizlenmeli

Uzmanlar diş fırçalama alışkanlığının çok küçük yaşta edinilmesi gerektiğini belirterek, "Süt dişi çıktığı andan itibaren temiz bir tülbent, gazlı bez ya da parmak fırça yardımıyla dişler mutlaka temizlenmelidir" dedi. Dt. Ayça Gül Değişmiş, çocukluktan başlayan alışkanlığın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "İlk süt dişi çıktığı andan itibaren temiz bir tülbent, gazlı bez ya da parmak fırça yardımıyla dişler mutlaka temizlenmelidir. Çocuk fırça tutabilecek yetkinliğe geldiğinde 3 yaşa kadar macunsuz fırçalama yapılmalı, mutlaka anneden ya da babadan yardım almalıdır. 3 yaştan sonra çocuğun tükürme yetisi geliştiyse yaşına uygun bir macun kullanılabilir. Fırçamızı en geç 3 ayda bir değiştirmeliyiz. 6 ayda bir de hiçbir şikayetimiz olmasa bile diş hekimine muayene olmak erken teşhis için çok önemlidir" dedi.

