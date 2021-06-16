Sürekli şikayet hali özgüven eksikliğinden

Şikayet etme davranışının özgüven eksikliği, kötümser bakış açısı ya da kendi hatalarını kapatmaya yönelik savunma mekanizmaları ile ilgili olabileceğini kaydeden uzmanlar, bu kişilerin kendilerini sürekli haklı gördüklerini, her şeyden memnuniyetsizlik duyduklarını ve hiçbir şekilde harekete geçmek istemediklerine dikkat çekiyor. Bazı insanların, arkadaşları, aileleri, işleri bazen de tüm hayatları ile ilgili sürekli şikâyet ettiklerinin görüldüğünü belirten Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, "Bu kişiler, sanki hayatlarında hiçbir olayın kendi kontrollerinde değil de başkalarının kontrolünde gibi algılar ve tüm yaşananları dışarı atfetmeye meyilli olurlar. Olan biten tüm olaylar başkaları ya da kötü kader ve şanssızlıkla ilişkilendirilir. Kendilerini sürekli haklı görürler, her şeyden memnuniyetsizlik duyarlar, düşük özgüven sahibidirler ve hiçbir şekilde aksiyon almak istemezler" dedi. Sürekli şikayet etme davranışının kişinin özgüven eksikliği, kötümser bakış açısı ya da kendi hatalarını kapatmaya yönelik savunma mekanizmaları ile ilişkili olabileceğini kaydeden Dilara Aloğlu, "Sorunun nereden kaynaklandığı ile ilgili kendimize dönmekten kaçınıyorsak bu süreklilik arz eder ve bir süre sonrasında tüm sorunların kaynağını başka kişilerde bulmaya başlarız" diye konuştu.

