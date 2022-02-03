Su içmek vücudun sıcaklık dengesini sağlıyor

Uzmanlar, kış aylarında dengeli ve yeterli su içmenin vücudun sıcaklık dengesini korumaya önemli katkı verdiğini söyledi. Prof. Dr. Aydan Ercan, "Günde 1,5-2 litre kadar sıvı alınması gerekli. Bunun en az 1 litresinin su olarak tercih edilmesini öneriyoruz. Çay, kahve ve benzeri içecekler kış aylarında çok tüketiliyor. Ama unutmamak gerekir ki bu içecekler aynı zamanda vücuttan su atılmasına da neden olabiliyor. Taze sıkılmış meyve suları içilebilir. Çorbalar, hoşaf ve kompostolar gibi sağlıklı yöresel içecekler içilebilir" dedi. Suyun soğuk havalarda vücudun sıcaklık dengesini korumasındaki etkisine dikkat çeken Ercan, "Özellikle kış aylarında dengeli ve yeterli su içmek vücudun sıcaklık dengesinin korunmasında son derece önemli. Yazın bunu terleyerek hissediyorsunuz ancak kışın bir terleme söz konusu olmayabilir, hissetmeyebilirsiniz. Ama dışarıya çıktığınızda ağzınızdan çıkan buhar, sizin su kaybettiğinizin bir göstergesidir diye konuştu.