Su içmek kronik hastalıkların şikayetlerini azaltır

Su diyeti tedavisi hastanın bilinç altına yememeyi öğreten bununla birlikte organların dinlendirerek vücudu arındıran mantar, bakteri, parazit ve ağır metal atılımı yapan tedavidir. Su içerek kronik hastalıkların şikayetlerinin azaltılabileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik "Su diyeti kilosu dikkate alınarak her hastanın şikayetlerine uygun tedavisinin düzenlenerek yapıldığı bir yöntemdir. En az 30 gün ile 6 ay arası su diyeti tedavisi uygulanır. Sadece su ile yapılan bir tedavi değildir, su diyeti uygulandığı süreçte kişinin vücudu ve beyni açlığa alıştırıyor ve psikolojik açlık yok oluyor ve vücut arındırılarak bu kilolar verilmektedir. Diyet bittiğinde kişi sadece vücudun istediği kadar besleniyor. Kişi bu sayede bir ayda ortalama 15 kilo zayıflıyor" dedi.

KRONİK HASTALIKLARA İYİ GELİR

Su diyeti sayesinde kronik hastalıkların şikayetlerinin de azaldığını dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, "Migren, fibromiyalji, horlama, nefes darlığı, reflü, gastrit, İrritabl Bağırsak Sendromu, eklem ağrıları, egzama, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklar ve kiloyla ilgili bulguların iyileşmesinde yüzde 90 kadar başarı vardır. Su diyeti tedavisi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalı su diyeti tedavisi ağır metal atılımı gerçekleşiyor atılırken vücuda ve organlara zarar vermemesi için doktor takibinde yapılmalı" diye konuştu. Çelik, "Bu uygulamada amaç vücudu aç bırakarak gereksiz beslenme önüne geçmektedir" diye ekledi.