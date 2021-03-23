Su içmeden sağlık olmaz

Kurulduğu günden bu yana su tüketimi çağrısını sıklıkla dile getiren ve suyun sağlık açısından hayati önemine dikkat çeken Türk Böbrek Vakfı; 'Dünya Su Günü'nde "Sağlık İçin Su Tüketin, Su Kaynaklarının Yaşamını Gözetin" mesajı verdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yetersiz su tüketiminin özellikle ileri yaşlardaki kimseler için tehlikeli olduğuna ve sürecin bilişsel yetilerde bozulmaya kadar uzanabildiğine dikkat çekti. Timur Erk; "Böbrekler vücudumuzda su ve elektrolit dengesini sağlayan, kan basıncını düzenleyen ve çeşitli hormonları salgılayan organlardır. Su, böbreklerin çalışması için çok önemlidir. Yeterli miktarda su tüketmemek orta ve uzun vadede, idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek taşı oluşumuna, böbrek, kalp ve sindirim sistemi hastalıklarının tetiklenmesine neden olur. Vücutta oluşan atıkların idrar yoluyla uzaklaştırılması için yeterli miktarda su tüketimi sağlanmalıdır. Su tüketim miktarları, sağlıklı yetişkin bir kadında günde ortalama 2, erkekte ise 2,5 litre olmalıdır" dedi.



Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Sağlığımız adına ulaştığımız bilinç düzeyi umuyorum ki önümüzde ki yıllarda alışkanlıklarımız açısından da olumlu noktalarda olacak. Fakat tüm dünyanın üzerinde durması gereken, bireysel, toplumsal ve küresel anlamda harekete geçilmesi elzem olan esas konu insan tüketimine uygun olan tatlı su kaynaklarımızın azalıyor olması. Araştırmalar, tatlı suyun yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını gösteriyor. Artan nüfusu beslemek için ise gıda üretimi 2035 yılına kadar yüzde 69 oranında artış gösterecek. Ayrıca elektrik enerjisi üretiminde ve soğutucu olarak da tatlı su kullanılıyor ve bu enerjinin de yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Su, sadece içtiğimiz sudan ibaret değildir bu sebeple her alanda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve geleceğimizi susuz bırakmamalıyız" diye konuştu.