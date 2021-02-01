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01 Şubat 2021 Pazartesi 19:12:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 11:42:00

Su içi tedavi özgüven kazandırıyor

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Vücut ağırlığınızın yüzde 60'ını beyin ağırlığının ise yüzde 90'ını oluşturan sağlığımız için hayati bir öneme sahip bir sıvı olarak karşımıza çıkan su, aynı zamanda hastalıkların iyileştirilmesinde de aktif bir rol oynuyor.

Öyle ki suyun iyileştirici gücü başta kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde önemli bir yeri olan ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’ alanında da ortaya çıkıyor. Yerçekiminin azalmış etkileri, kaldırma kuvveti, hidrostatik basınç dahil olmak üzere suyun benzersiz özelliklerinin hastalara şifa olduğunu dile getiren Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, “Bu yönteme hidroterapi veya su içi tedavi diyoruz. Suyun ağırlıksız olması sayesinde tedavi süreçlerinde hastalar dik durabilir ve kendi kendine yürüyebilirler. Bu hareket özgürlüğü de kişilere birçok fayda sağlar” ifadelerini kullandı. Hidroterapi seanslarının her hasta için aynı olmadığını belirten Dr. Küçükçakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle detaylı bir doktor muayenesinden sonra bu tedavi önerilir. Çünkü soruna ve kişiye özel programlamalar yapılır, ona göre çalışılır. Bu terapi aynı zamanda hastaların öz güven seviyelerini de arttırıyor diyebiliriz."

Etiketler : Nurten Küçükçakır tedavi özgüven sağlık
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