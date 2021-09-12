Su içen çocuğun anlama kapasitesi artar

Diyetisyen Neslihan Öztürk, çocukların anlama kapasiteleri için içtikleri su miktarının da çok önemli olduğunu söyledi. Öztürk, yeterli miktarda su içmeyip, dengeli beslenmediklerinde karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk hissedeceklerini, bu nedenle matematik zekaları ve okuma-yazma kapasitelerinin düşük olacağını belirterek, "Halsiz ve bitkin olduğu için uyuklayacak, bu yüzden okula devamsızlığı artacak. Ayrıca çok iyi algılayamadığı için de tabii ki okul başarısı aynı oranda düşmüş olacak. O nedenle çocukların yeterli ve dengeli beslendiklerinden emin olmamız gereklidir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başarılı olması için çocuklarımızın çok iyi beslenmesi gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim-öğretim yılımız kesilirse, gelecek nesillerimiz eğitimsiz kalacak. Aşıları yaptırmak, çok iyi beslenmek çocuklarımızın bilişsel kapasitelerini artıracak ve hastalanmalarını önleyecek. Bu nedenle eğitim sürecinin devamı açısından çocuklar yeterli ve dengeli beslenmeli, aşılarını yaptırmalılar" diye konuştu.