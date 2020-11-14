Stres ve şok diyetler vereme davetiye çıkarıyor

Vücut direncinin düşmesini fırsat bilen sinsi hastalık, 2 milyon kişinin de hayatını kaybetmesine yol açıyor. Hastalık, solunum yolu ile bulaştığı için hassas bir tedavi süreci gerektiriyor. Memorial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Soysal "Tüberküloz, mycobacterium tuberculosis adlı mikrop ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Başta akciğer olmak üzere tüm organlara etki edebilir. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olduğu bilinmektedir. Geçmiş yıllarda içki ve sigara kullanan, iyi beslenmeyen kişilerde görüldüğü düşünülen verem, zayıflamak için şok ve uzun süreli diyetler yapan kadınlarda, ayrıca toplu taşıma araçlarını sık kullanan bireylerde de görülmektedir" dedi. Soysal "Korunmanın en iyi yolu, vücut direncini düşürmemektir. Uykuya dikkat etmek, dengeli ve iyi beslenmek, olabildiğince stresten uzak durmak gereklidir. Balgam, iştahsızlık, halsizlik, özellikle gece terlemesi ve kilo kaybı olan kişiler mutlaka bir akciğer grafisi çektirmelidir" diye konuştu. "Tüberküloz, bir yıl düzenli ilaç tedavisi gerektiren bir hastalıktır" diyen Uz. Dr. Füsun Soysal "Eğer bir sene boyunca düzenli tedavi yapılmazsa tekrarlayabilir. Verem hastalarının birlikte yaşadığı aile bireylerinin de bulaşma yolları ve korunma konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir" diye ekledi.

