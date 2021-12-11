Stres saçları tehdit ediyor

İş kayıpları, sosyal ilişkilerin zayıflaması, sağlık problemlerin meydana gelmesi sonucu duygusal stres altında giren kişilerin, saç sağlığını da bozdu. Bu kapsamda stresin, yoğun saç dökülmesine sebep olduğunun altını çizen saç uzmanları "Saç sağlığı kişinin fiziksel ve psikolojik bir yansımasıdır. Strese bağlı dökülen saçlar yeniden çıkar ancak bu süreçte kişiler endişeye kapılmamalı. Cansız ve hacmini kaybetmiş saçları toparlamak için uygulanan saç mezoterapisi kıl kökünün ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlayarak sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar" diye konuştu.

