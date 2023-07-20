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20 Temmuz 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 07:30:00

Spor yaralanmasında yanlış müdahale sakatlar

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, sporcu yaralanmaları konusunda önemli bilgiler paylaşarak, yanlış müdahalenin sporcunun sakatlanmasına neden olabileceğini vurguladı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, spor yaralanmalarında, yaralanmanın ciddiyetine, türüne, sporcunun fiziksel ve yaş faktörlerine göre farklı tedavi yaklaşımlarında bulunulduğundan bahsetti, şu şekilde özetledi: "Sporcu yaralanmaları, spor aktivitelerinde sık görülen bir olaydır. Spor yaralanmaları genellikle şişlik, ağrı, eklem hareketlerinde kısıtlama gibi belirtiler ile kendini gösterir. Ortaya çıkan bu belirtiler, ortopedistler tarafından değerlendirilmeli ve gerektiğinde hızlı müdahaleler yapılmalıdır. Spor yaralanmalarının tedavisi için çok sayıda yöntem olduğu belirtilmiştir. Yaralanmanın ciddiyetine, türüne, sporcunun fiziksel ve yaş faktörlerine göre farklı tedavi yaklaşımlarında bulunulur. Öncelikli olarak, sporcunun yaralanma sonrasında normal aktivitelerine ve hayatına dönmesi mümkün olan en kısa sürede gereklidir. Bu süreçte belirtilen egzersizlerin, kasların güçlendirilmesi ile beraber yaralanma sonrası hareketin kolaylaştırılması elzemdir. Eğer yaralanma ciddi bir durum teşkil ediyorsa, cerrahi bir müdahale gerekebilir."

Etiketler : spor yaralanma sağlık
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