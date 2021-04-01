Spor yapanlar günde iki şişe maden suyu içmeli

Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Mehmet Murat Seven, maden suyu tüketiminin sadece sakatlıkların önlenmesinde değil aynı zamanda vücudun elektrolit dengesinin sağlamasında da önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Seven, şunları söyledi: "Fiziksel aktiviteler neticesinde su içme isteği geliştiğinde vücudumuz yaklaşık yüzde 1 oranında su kaybına uğramış oluyor. İnsan vücudunda yüzde 70-75 oranında su bulunmaktadır ve bu vücut suyunun yüzde 10'unun kaybedilmesi hayati derecede problem yaşanması için yeterlidir. Fiziksel aktivite ve spor sonrası kaybedilen su ve minerallerin yerine konması hem vücut sağlığı hem de fiziksel performans için çok önemlidir. Terleme ile vücut sadece su kaybetmemektedir. Suyun yanı sıra birçok mineral de kaybedilmektedir. İçeriğinde magnezyum, potasyum, kalsiyum, bikarbonat gibi pek çok mineral ihtiva eden maden suyu kaybedilen bu minerallerin yerine konmasında ve vücudun elektrolit dengesinin korunmasında yardımcı olan sağlıklı bir içecektir. Bu nedenle sporcuların ve kramp sorunu yaşayanların günde en az iki şişe doğal maden suyu içmelerini öneriyorum."

