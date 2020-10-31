Sosyal mesafeyi en aza indiren kapsül

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ShieldPod adı verilen koruma kapsülüne yoğun ilgi gelince Under the Weather firması, ürünün çocuklar için olanını da tasarlamaya başladı. Şirket, 79.99 dolarlık etiket fiyatına sahip olan, kargo ve vergiler sonrası yaklaşık 100 dolara denk gelen bu ürünün sadece basit bir maske takmakla aynı amaca hizmet ettiğini ancak tüm üst vücudunuzu kapladığını söylüyor.