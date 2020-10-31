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31 Ekim 2020 Cumartesi 14:43:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:17:00

Sosyal mesafeyi en aza indiren kapsül

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Under the Weather isimli bir firma, sosyal mesafeyi en aza indirmek isteyenler için ShieldPod adı verilen bir tür kapsül tasarladı.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ShieldPod adı verilen koruma kapsülüne yoğun ilgi gelince Under the Weather firması, ürünün çocuklar için olanını da tasarlamaya başladı. Şirket, 79.99 dolarlık etiket fiyatına sahip olan, kargo ve vergiler sonrası yaklaşık 100 dolara denk gelen bu ürünün sadece basit bir maske takmakla aynı amaca hizmet ettiğini ancak tüm üst vücudunuzu kapladığını söylüyor. 

Etiketler : Under the Weather ShieldPod kapsül sosyal mesafe
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