  • BIST
    1312.63
  • Dolar
    7,8406
  • Euro
    9,3865
  • Altın
    448,5630
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta gözaltına alındı
CHP'li başkan yardımcısı tacizden tutuklandı
CHP'de densizlik yarışı!
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yeni kısıtlama mı geliyor?
Fransa yangın yeri!
Fransa'da Suriye'yi yaşadı!
Avrupa'da vakalar artıyor! İşte koronavirüs salgınında son durum
Bugün burçları neler bekliyor? 30 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Köpeklerle insanların uyku alışkanlığı aynı
Kıtaları aşan Türkçe sevgisi
Kayak sezonu suni karla açıldı
Hayatını tehlikeye atmaya değer mi?
Yalısından dışarı adım atmıyor
Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf!
Hekimoğlu'nda Ece Dizdar sürprizi
Sprey boya yazısına 1 yıl hapis
Sosyal medyada buluştular... Şehitler için kütüphane açıyorlar
15 milyon kişi o sesi tanıyor...
'80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum'
Sarkisyan'dan hükümete istifa çağrısı
Hamileyken koronavirüse yakalandı! Bebeği antikorlarla doğdu
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29 Kasım 2020 Pazar 19:50:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 09:56:00

Sosyal medyada buluştular... Şehitler için kütüphane açıyorlar

ABONE OL

Yaklaşık 4 yıl önce şehitlerin adını yaşatmak için sosyal medyada bir araya gelen gönüllü grup, bu zamana kadar Türkiye genelinde 208 şehidin adını taşıyan kütüphaneyi okullara kazandırdı.

Yaklaşık 4 yıl önce şehitlerin adını yaşatmak için sosyal medyada bir araya gelen gönüllü grup, bu zamana kadar Türkiye genelinde 208 şehidin adını taşıyan kütüphaneyi okullara kazandırdı. Kitap dışında hiçbir bağış kabul etmeyen Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, 23 kütüphanenin daha açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle kütüphanesi olmayan köy okullarında kütüphane açılması için çaba gösterdiklerini söyleyen Şehit Kütüphaneleri İç Anadolu Bölge Koordinatörü Sercan Kürklü, 8 bine yakın insandan kitap aldıklarını belirti. Kürklü, “Millet için, bayrak için, vatan için şehit olan birilerinin olduğunun farkındalığını oluşturuyoruz” diye konuştu.

Etiketler : Şehit Kütüphaneleri Topluluğu şehitler için kütüphane kütüphane
Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber!

Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber!
Arzum Onan'ın modayla arası yok

Arzum Onan'ın modayla arası yok
Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki!

Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki!

Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'

Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'
Güçlü kadın mutlu kadındır

Güçlü kadın mutlu kadındır
Oktay Kaynarca: Her gün test halindeyiz

Oktay Kaynarca: Her gün test halindeyiz
Hande'den tepki: Gereksiz sahne olmuş

Hande'den tepki: Gereksiz sahne olmuş
Oyuncu Damla Sönmez dövüş kulübünde

Oyuncu Damla Sönmez dövüş kulübünde
Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti

Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER