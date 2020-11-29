Sosyal medyada buluştular... Şehitler için kütüphane açıyorlar

Yaklaşık 4 yıl önce şehitlerin adını yaşatmak için sosyal medyada bir araya gelen gönüllü grup, bu zamana kadar Türkiye genelinde 208 şehidin adını taşıyan kütüphaneyi okullara kazandırdı. Kitap dışında hiçbir bağış kabul etmeyen Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, 23 kütüphanenin daha açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle kütüphanesi olmayan köy okullarında kütüphane açılması için çaba gösterdiklerini söyleyen Şehit Kütüphaneleri İç Anadolu Bölge Koordinatörü Sercan Kürklü, 8 bine yakın insandan kitap aldıklarını belirti. Kürklü, “Millet için, bayrak için, vatan için şehit olan birilerinin olduğunun farkındalığını oluşturuyoruz” diye konuştu.