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10 Kasım 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 08:00:00

Sosyal fobinin ilk belirtileri ergenlikte ortaya çıkar

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Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda ya da performans durumlarında kaygı yaşaması, hata yapmaktan korkmasına neden oluyor. Sosyal fobi yaşayan kişilerinde nefes darlığı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, sıcak basması gibi fizyolojik belirtilerle gibi fizyolojik belirtiler de görülebileceğini söyleyen Psk. İdil Özgüçlü, "Kişide sosyal fobi olup olmadığına bir profesyonele danışmadan karar verilemez" diyor.

Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda ya da performans durumlarında kaygı yaşaması, hata yapmaktan korkmasına neden oluyor. Sosyal fobi yaşayan kişilerinde nefes darlığı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, sıcak basması gibi fizyolojik belirtilerle gibi fizyolojik belirtiler de görülebileceğini söyleyen Psk. İdil Özgüçlü, "Kişide sosyal fobi olup olmadığına bir profesyonele danışmadan karar verilemez" diyor. Psk. İdil Özgüçlü, sosyal fobisi olan kişilerde kaygı ve korku durumlarında kalp atış hızının artışı, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, baş dönmesi, boğulma hissi, terleme ve sıcak basması gibi fizyolojik belirtiler görülebileceğini hatırlatıyor. Bunların yanı sıra sosyal fobisi olan kişilerde bakışını kaçırma, kararsız ses tonu, kararsız ifadeler, tereddütlü jestler, kendini açmama, mesafeli davranma, telefonları açmama, aramalara dönmeme gibi davranışlar gözlemlenebileceğini belirten Psk. Özgüçlü, tedaviye başvuran hastaların yüzde 95'inde sosyal fobi belirtilerinin ergenlik döneminde başladığının altını çiziyor. Buna rağmen hastaların tedaviye çoğunlukla 30'lu yaşlarda başladığını söyleyen Psk. Özgüçlü, şöyle devam ediyor: "Sosyal fobinin 12 aylık yaygınlık oranı yüzde 7,9, yaşam boyu görülme oranı ise yüzde 13'tür. Kadınlarda görülme oranı erkeklerde oranla 2/3 daha fazladır. Ancak kişide sosyal fobi olup olmadığına sadece belirtilere bakarak, bir profesyonele danışmadan karar verilemez."

Etiketler : Sosyal fobi Psk. İdil Özgüçlü ERGENLİK
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