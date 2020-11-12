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12 Kasım 2020 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 17:26:00

Sonbahar hastalıklarına karşı 7 öneri

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Kovid-19'a sonbahar hastalıkları riski de eklendi. Bu mevsimi sağlıklı geçirmek ve bağışıklığımızı güçlendirmek için önlem almak şart!

Bu yıl sonbaharda Kovid-19 enfeksiyonunun tehdidini her geçen gün daha fazla hissederken, bir de üst solunum yolu hastalıkları riskinin eklenmesi; özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda çok ciddi önlem alınmasını gerektiriyor. Zira solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi tehlikelere yol açtığını unutmamak ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun da temel yolu; maske, sosyal mesafe, ve hijyen kurallarına bazı basit ama etkili önlemleri eklemekten geçiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, sonbahar hastalıklarından korunmanın yollarını anlattı:

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Sonbaharda da bol bol su içmeye özen gösterin. Yeterli miktarda su içmek, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlarken, solunum yollarının kurumasını engelliyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

SAĞLIKLI BESLENİN

Mevsimin bize getirdiği son derece sağlıklı seçenekleri değerlendirin. Meyve sebzeden zengin, etlerin yağsız olduğu, balığın sıkça sofranızda yer bulduğu bir mevsim olsun bu sonbahar. Mevsimin yıldızlarından balkabağını sadece şeker içinde yüzen bir tatlı olarak düşünmeyin. A ve C vitaminlerinden zengin balkabağını ana yemeklerin parçası olarak nasıl kullanacağınızı araştırın. Fitosterollerden zengin bal kabağı çekirdekleri sadece kolesterolünüzü düşürmekle kalmaz, erkeklerin prostat semptomlarına karşı destek sağlar.

SİGARAYI BIRAKIN

Pandemi süreci vesile olsun, sigara içmeye son verin. Sigarayı bırakarak vücudunuza sağlayacağınız fayda bundan sonraki bütün önerilerin toplamından daha değerli olabilir. Bunun için İç Hastalıkları uzmanları, Göğüs Hastalıkları uzmanlarından yardım alabilir, tedavi seçeneklerini tartışabilir, sigarayı bırakma mücadelesinde yalnız olmadığınızı hissedebilirsiniz.

SIK SIK EL YIKAYIN

Su ve sabunla en az 20 saniye el yıkamak Kovid-19 enfeksiyonu ile hafızalarımıza kazınsa da her sonbahar grip riskini de azaltacağı için çok önemli. Yemek öncesi ve sonrasında, maskenizi takmadan önce ve çıkardıktan sonra, toplu taşımadan indiğinizde, ayrıca tüm gerekli durumlarda ellerinizi mutlaka en az 10-15 saniye sabunla yıkamayı ihmal etmeyin.

MASKENİZİ TAKIP DIŞARI ÇIKIN

Kış soğuklarının da başlamadığı şu günlerde parklar, millet bahçeleri gibi yürüyüşler yapabileceğiniz parkurlarda zaman geçirmeniz Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarına göre konsantrasyonunuzu iyileştirir ve sizi daha mutlu kılar. Maskenizi takıp, sosyal mesafeye de dikkat etmek şartıyla mutlaka dışarı çıkıp gün ışığından faydalanın. Her gün düzenli ve tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Bir erişkinin haftada 150 dakika nabzı hızlandırıcı egzersiz yapması, haftada iki gün de kas güçlendirici egzersiz yapması çok önemli. Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme gibi sevdiğiniz sporlara zaman ayırın. Böylece hem vücut direnciniz artacak hem metabolizmanız hızlanacak hem de gelecekte olası bir düşmeye karşı kemikleriniz hazırlı olacak ve kırılmayacaktır.

GRİP AŞISI OLUN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, “Sonbahar veya kışın bir haftasını evde, yatakta, eklem kas ağrıları içinde geçirmek istemiyorsanız gribi önlemenin en iyi yolu olan grip aşınızı mutlaka olun. Covid-19 ile aynı yerlerde dolaşan, aynı şekilde bulaşan gribe karşı özellikle kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere risk grubundakilerin mutlaka grip aşısı olması gerekiyor” diyor.

KLİMANIZI MUTLAKA TEMİZLETİN

Yazdan çıkan klimaların toz yuvası halini alması işten bile değil. Bütün kış boyunca küflere yuva olmaması için filtrelerinin temizlenmesi, iç-soğutucu bölüme de üretici talimatlarına uygun dezenfektanların uygulanması bir sonraki mevsimde tertemiz hava solumanızın garantisini oluşturur. Ayrıca her türlü bacanın temizliği gözden geçirilmeli; özellikle soba, şömine, kuzine ile ısınan veya şofben-kombi ile sıcak su sağlayan evlerde duman ve gaz (karbonmonoksit) dedektörü mutlaka bulunmalı, varsa pilleri değiştirilmeli, bunların hayat kurtarıcı kıymette olduğu unutulmamalı.

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