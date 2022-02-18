Koronavirüs vaka sayılarında düşüş sürüyor

Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek. pic.twitter.com/bY0v1CnB0V