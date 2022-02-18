VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'nin çabasını memnuniyetle karşılıyoruz"
Koronavirüs vaka sayılarında düşüş sürüyor
Kılıçdaroğlu HDP'ye direnemedi
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Ukrayna: Büyük çaplı bir saldırı olasılığı düşük
Kritik detay ortaya çıktı! Hem emeklilik hem de kıdem tazminatı hakkı
CHP'li RTÜK üyesi yine algı operasyonuna girişti
TEKNOFEST'ten Yine Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması
Tatilde olduğunu kabul etti! THY'yi hedef aldı
Akdeniz'de can pazarı!
Suriye'de skandal tatbikat!
Kardeş ülkeye hibe edildi!
ABD medyası işgal için yeni tarih verdi!
19 ilde sahte para operasyonu
PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi
FETÖ itirafçılarına 'Çözülmeyin' talimatı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın
"Good bye Turkey, hello Türkiye"
Bakan Nebati'den önemli vergi ve kalkınma açıklaması
"Ukrayna'da Türk SİHA'ları konuşuluyor"
İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması:
22 sektörden milyonlarca dolarlık ihracat!
"Buna derhal son verilmeli"
Araba alacaklara müjde! Talep patlaması yaşanabilir
18 Şubat 2022 Cuma 19:46:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 19:46:00

Son 24 saatte 87 bin 411 kişinin PCR testi pozitif çıktı

Kaynak: AKSAM

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Etiketler : Koronavirüs covid vaka sağlık
Biten aşklara

Biten aşklara
‘Kadın' Fransa'da

‘Kadın' Fransa'da
Umarım çocuğum olur

Umarım çocuğum olur
Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor

Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Memleketinde sahneye çıktı

Memleketinde sahneye çıktı
Anne-kızın alışveriş keyfi

Anne-kızın alışveriş keyfi
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER