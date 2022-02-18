Koronavirüs vaka sayılarında düşüş sürüyor

18 Şubat 2022 Cuma 19:46:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 19:46:00
Son 24 saatte 87 bin 411 kişinin PCR testi pozitif çıktı
Kaynak: AKSAM
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek. pic.twitter.com/bY0v1CnB0V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2022