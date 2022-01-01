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01 Ocak 2022 Cumartesi 20:31:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 20:31:00

Son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 325 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,71 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maske kullanımının önemine işaret ederek, "Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." ifadesini kullandı.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 türkiye sağlık bakanlığı fahrettin koca
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