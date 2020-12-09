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09 Aralık 2020 Çarşamba 20:59:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 20:59:00

Son 24 saatte 31 bin 712 yeni vaka

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Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 yeni vaka, 6 bin 213 yeni hasta tespit edildi, 217 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Buna göre, son 24 saatte 204 bin 411 kişiye test uygulandı, 31 bin 712 yeni vaka, 6 bin 213 yeni hasta tespit edildi. 5 bin 846 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu. 217 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye çıktı. Ağır hasta sayısı 5 bin 901'e yükseldi.

Bakan Koca, hastanelerdeki doluluk oranıyla ilgili de konuştu:

"İstanbul'da hastane yükü devam ediyor ancak artış hızında düşüş var. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5 ve İzmir'de yüzde 77,6'dır. Hatay'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84,8'dir."

Etiketler : koronavirüs bakan koronavirü son durum
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