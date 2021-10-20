Solunum güçlüğü kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir

Uzmanlar, solunum güçlüğünün sadece akciğer hastalıklarında değil kalp yetmezliği durumunda da ortaya çıkabildiğini bildirdi. Kronik kalp yetmezliğinin, kalbin fonksiyonlarının olması gerektiği gibi çalışmaması sonucunda oluştuğunu, solunum güçlüğü ya da yorgunluk gibi belirtileri olduğunu kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Naser Can, mevcut durumda solunum güçlüğü çeken kişilerin bu durumu soğuk algınlığı veya Kovid-19'a bağladığını anlattı. Can, solunum güçlüğünün sadece akciğer hastalıklarında değil, kalp yetmezliği durumunda da ortaya çıkabildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi: "Özellikle 65 yaş üzeri hastalarda hastaneye yatışın en önemli sebebi kalp yetmezliğidir. Bu yüzden kalp yetmezliğinin daha erken yaşlarda teşhis edilmesi hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Nefes darlığı şikayeti de kalp yetmezliği olan hastalarda sık görülen semptomlardandır. Genellikle hastalar nefes darlığının akciğer hastalığına bağlı olarak geliştiğini düşünseler de kalp kaynaklı da oluşabilmektedir. Özellikle zamanla artarak devam eden nefes darlığı durumunda kalple ilgili bir sorun olabileceği akla gelmelidir."

