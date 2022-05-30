Soluk tırnaklar yüksek kolesterol işareti

Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Bu, tırnaklarınızın altlarında koyu çizgiler bırakabilir. Deride ksantom adı verilen yumuşak, sarımsı büyümeler veya lezyonlar, yüksek kolesterol seviyelerine işaret edebilir" dedi. Yüksek kolesterol risk faktörleri arasında başta obezitenin geldiğini aktararan Boztosun, "Bu normal kiloya sahip kişilerde rastlanmayacak anlamına gelmiyor. Zayıf kişilerde yüksek kolesterol hastası olabilir. Yeterli fiziksel aktiviteye sahip değilseniz, tütün ürünleri ve fast food gıdalarda bulunanlar gibi çok fazla doymuş ve trans yağ tüketiyorsanız bunlar yüksek kolesterole zemin hazırlar. Ayrıca ailede yüksek kolesterol öyküsü varsa diyabet, böbrek hastalığı veya tiroid beziniz az çalışıyorsa, her yaştan, cinsiyetten ve etnik kökenden insan yüksek kolesterole sahip olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

