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05 Mart 2021 Cuma 08:29:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 08:29:00

Soğukta rüzgâra karşı yürümeyin Kalp krizi geçirebilirsiniz

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kenan Sönmez, soğuk havalarda kalp damar hastalıkları ve kalp krizi riskinin arttığını belirtti.

Soğuk havalarda kalp damar hastalıkları ve kalp krizi riskinin arttığına işaret eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kenan Sönmez, "Soğuk havada ağır yemekler yemeyin. Yemekten sonra soğukta egzersiz veya iş yapmayın. Soğuk rüzgâra karşı yürümeyin. Kar küremek gibi aşırı güç gerektiren ağır işlerden kaçının. Dışarıda bulunmanız zorunluysa birkaç kat giyinin, giysilerinizin en üst tabakasında yağmur ve rüzgâr geçirmeyen koruyucu olanları seçin. Yüzünüzü, ellerinizi ve ayaklarınızı soğukla temastan koruyun" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Kenan Sönmez, "Soğuk hava ile temas eden vücut bölgelerinde 'vasokonstriksiyon' dediğimiz olay gerçekleşmektedir. Yani vücudumuzun yüzeyinde yer alan damarlarda kasılma ve dolayısıyla daralma olmaktadır. Bu sırada fiziksel egzersiz veya ağır bir iş yapılıyorsa, buna eşlik eden terleme ve soğuk rüzgâra maruz kalma bu olumsuz etkileri artırmaktadır. Aşırı soğuk havalarda kalbi besleyen damarlarda da daralma olabilmekte, buna bağlı olarak kalbe giden kan miktarı azalarak kalp krizlerinin oluşmasını tetikleyebilmektedir. Özellikle soğuk esen rüzgâra karşı yürümek veya göğsü iyi korumadan soğuk havaya maruz kalmak, kalp damarlarının kasılmasını ve daralmasını tetikleyebilir" diye konuştu.

Etiketler : soğuk hava kenan sönmez kalp krizi
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