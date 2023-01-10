Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor

Soğuk havaların kalp damar hastaları veya yüksek tansiyonu olanları olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Anıl Avcı, "Kış mevsiminde tansiyon seviyelerinde yükselme meydana gelebileceği için bu durum kalp krizi riskini arttırmaktadır. Kişinin zaman zaman tansiyon değerleri ölçülmeli. Eğer bir düzensizlik varsa bu durumda hastane kontrollerini yaptırmamız gerekiyor. Yine tansiyondan korunabilmemiz için, özellikle bu dönemde çok fazla tüketilen turşu, tuzlu, salamura ve konserve gibi gıdalardan uzak durmamız gerekli. Bu sebeple yüksek riskli hastalarımız kış dönemine girmeden önce zatürre ve grip aşılarını yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

