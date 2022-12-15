Soğuk havalar en çok cildi etkiler

Uzmanlar kış aylarında yaşanan cilt problemlerinden dolayı cilt bakımına daha çok önem gösterilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Soğuk havalarda cildin nem kaybettiğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, "Kış aylarının gelmesiyle beraber soğuk hava cilt bariyerimizi etkileyerek cildin nem kaybetmesine sebep olmakta. Bunların sonucunda da ciltte kuruluk, kaşıntı pullanma gibi şikayetler oluşmaktadır. Özellikle soğuğa maruz kalan eller, burun, dudaklar gibi bölgelerimiz daha çok etkilenmekte. Başlangıçta cildimizi bol bol nemlendirmemiz gerekiyor. Ellerimizi her yıkadıktan sonra nemlendirici ile nemlendirmeliyiz. Genel olarak biz dermatologlar vücut ve eller için üre içerikli nemlendiriciler önermekteyiz. Bunun yanında hyaluronik asit içerikli serumlar da bakım rutinlerine eklenebilir. Bol bol su içmemiz gerekiyor. Ortamın sıcaklığı çok yüksek olmamalı yani 20 derece civarı yeterlidir" dedi.

