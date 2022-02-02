Soğuk havalar çocuklarda kalp kasını etkiliyor

Özellikle ekim sonu ve mart ayları arasında görülen dünya genelinde milyonlarca insanı etkisi altına alan influenza çocuklarda kalp kasını etkiliyor. Ateş yüksekliği, bulantı, kusma, öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı gibi klasik semptomların influenzayı oluşturduğuna vurgu yapan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat,

"Bazı hastalarda klasik semptomların dışında farklı bir seyir de söz konusu olabilir ve hastalık, kalp kasını etkileyerek miyokardit tablosuna da neden olabilir. Kalp kasının bu hastalıktan etkilendiği hastalarda hastanın yaşına göre değişen farklı semptomlar söz konusu olur. Örneğin bebek yaştaki bir hastada, emerken erken yorulmayla birlikte beslenme zorluğu, hızlı nefes alıp verme, solukluk, aktivite azlığı ya da tam tersine şiddetli huzursuzluk gelişebilir" ifadelerini kullandı.