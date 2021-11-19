Soğuk havalar astımı tetikler

Astım çok sayıda çocuğu etkileyen kronik bir akciğer hastalığıdır. Astımı tetikleyen bazı etmenler vardır. Bunlardan birinin de soğuk havalar olduğunu belirten Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay "Astımınız olduğunda, solunum yollarınız (bronş tüpleri) şişer ve belirli tetikleyicilere yanıt olarak iltihaplanır. Şişmiş hava yolları daha dardır ve fazla hava alamaz. Soğuk havalar, astım hastaları için özellikle zor bir zamandır. İnsanlar genellikle astım belirtilerinin kış boyunca kötüleştiğini görürler. Bunun nedeni, yılın bu zamanında birçok astım tetikleyicisinin bulunmasıdır. Astımı olan herkeste aynı tetikleyiciler olmak zorunda değildir" dedi. "Farklı tetikleyiciler farklı kişilerde belirtileri kötüleştirebilir" diyen Akçay, "Göğüs enfeksiyonları kış aylarında daha sık görülür ve astımı olan kişilerde belirtileri tetikleyebilir. Göğüs enfeksiyonları, solunum yollarını alevlendirdiği için astım belirtilerini daha da kötüleştirebilir. Hava soğuk olduğunda astım belirtilerinin kötüleştiğini fark edebilirsiniz. Soğuk hava kurudur, bu da solunum yollarını tahriş eder. Ayrıca daha fazla mukus üretmesine neden olabilir, bu da astımınızı daha kötü hissettirebilir. Küf alerjisi olan ve astımı olan kişilerde, alerjene maruz kalmak astım semptomlarını kötüleştirebilir" diye uyardı.

