VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'i kızdıracak gelişme!
Dünyada bir ilk! Aşı zorunlu oldu
Yunanistan'da SİHA paniği: Türkler etrafımızı kuşattı
Kanada Rusya'yı uyardı
Meteoroloji'den 47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi
Soğuk havada mide için havuç ve pancar yiyin
Devam eden öksürük alerji belirtisi olabilir
Anne adaylarına uyarı: Varis tedavisi bebeğe zarar verebilir
Bağışıklık güçlendiren beslenme reçetesi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Şubat
Frekans yöntemiyle hafızayı güçlendir, odaklanmayı artır
ABD, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıyacak
Bakan Soylu, Yunanistan'ın 3 göçmeni denize attığını duyurdu
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına görülecek
ABD, Ukrayna'nın işgali durumunda Rus elitlere yaptırım hazırlığında
İhracat 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 32,8 arttı
'Minik Asiye' taburcu edildi
Burdur'da ev yangını: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
4 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
Türkiye'de son vaka sayısı 90 binin üzerinde
Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı
Irak'ta son 2 aydaki hava operasyonlarında 37 DEAŞ'lı öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili müjde
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız
01 Şubat 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 10:00:00

Soğuk havada mide için havuç ve pancar yiyin

ABONE OL

Uzmanlar, kış aylarında mide ve bağırsak problemlerinin arttığını belirterek, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, kış aylarında mide ve bağırsak problemlerinin arttığını belirterek, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Vedat Göral "Soğuk hava nedeniyle mide bulantısı beklenir. Hatta kişi geğirme, karında gaz, sık gaz çıkarma, karın ağrısı ve şişkinlik ile karşılaşabilir. Bu nedenle beslenmeye dikkat edilmelidir. C vitamininden zengin, tatlı patates, balkabağı, havuç, pancar, şalgam, çemen otu ve yaban havucu gibi sebzeler bağışıklık sisteminin hayatta kalabilmesi için bolca tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : havuç ve pancar yiyin Dr. Vedat Göral Soğuk hava
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz

Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz
"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"

"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"
Arkasından bakakaldı

Arkasından bakakaldı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Almanya'da ilk beşte

Almanya'da ilk beşte
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
7 eser iade edilecek

7 eser iade edilecek
Çok Güzel Hareketler bitti

Çok Güzel Hareketler bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER