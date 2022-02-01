Soğuk havada mide için havuç ve pancar yiyin

Uzmanlar, kış aylarında mide ve bağırsak problemlerinin arttığını belirterek, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Vedat Göral "Soğuk hava nedeniyle mide bulantısı beklenir. Hatta kişi geğirme, karında gaz, sık gaz çıkarma, karın ağrısı ve şişkinlik ile karşılaşabilir. Bu nedenle beslenmeye dikkat edilmelidir. C vitamininden zengin, tatlı patates, balkabağı, havuç, pancar, şalgam, çemen otu ve yaban havucu gibi sebzeler bağışıklık sisteminin hayatta kalabilmesi için bolca tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.

