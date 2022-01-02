Soğuk hava yüz felcine davetiye

Kışın soğuk havada yüz felcine karşı tedbir alınması gerektiğini belirten uzmanlar, "Soğuk havada yüzümüzü korumamak felce neden olabilir. Fark edildiğinde ise hızla doktora gidilmesi gerekiyor. Yüz felcinde erken tedavi felcin kalıcı olmasını önlüyor" diyor. Yüz felcinin yüzde sinirin zedelenmesi sonucu meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, "Bu sinir yüzümüzün her iki tarafında da bulunur. Felcin gerçekleşmesi için çok fazla sebep var. Çocuklarda dahi görülen bir şeydir. Erişkinlerde ise pek çok sebebi bulunmaktadır. En fazla görülen ise nedeni belli olmayan ancak viral enfeksiyonların neden olduğu düşünülen patolojilerdir. Orta kulak enfeksiyonları da yüz felcine neden oluyor. Yüz felci geçiren kişi yüzünde uyuşma ya da karıncalanma hissi ile karşılaşır. Kişinin en çok fark ettiği şey ise su gibi gıdaları içerken sıvıyı tutamayıp dudağın bir kenarından akmasıdır. Halk arasında şöyle bir inanışlar var; 'yel değdi', 'pencere açık kaldı', 'soğuk oldu da yüzüm felç oldu' gibi. Bunlar bir açıdan doğru. Soğuk havayla birlikte viral enfeksiyonlar artmaktadır. Enfeksiyonlara bu havalarda daha çok yatkın oluyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda kalıyoruz. Bu da virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor" dedi.

