VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrikte kademeli tarife başladı
Aksaray'da korkunç kaza!
Bakanlık, "fahiş fiyat" iddiaları üzerine harekete geçti
Kar ve sağanak geliyor
"O, benden çok ağladı"
Soğuk hava yüz felcine davetiye
Gebelik şekeri, iri bebek gelişimi nedeni
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 02 Ocak
Nezleyi hafif ve hızlı atlatmak için öneriler
İran'dan başarısız uydu fırlatma denemesi
2021 yılında Antalya'ya turist akını yaşandı
Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakanlık, fahiş fiyat gerekçesiyle harekete geçti
Son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla buluştu
Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa'da etkisini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor
Gökbilimcileri şaşırtan gezegen
Leylekler göç etmedi, köylü sahip çıktı
02 Ocak 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 09:00:00

Soğuk hava yüz felcine davetiye

ABONE OL

Kışın soğuk havada yüz felcine karşı tedbir alınması gerektiğini belirten uzmanlar, "Soğuk havada yüzümüzü korumamak felce neden olabilir. Fark edildiğinde ise hızla doktora gidilmesi gerekiyor. Yüz felcinde erken tedavi felcin kalıcı olmasını önlüyor" diyor.

Kışın soğuk havada yüz felcine karşı tedbir alınması gerektiğini belirten uzmanlar, "Soğuk havada yüzümüzü korumamak felce neden olabilir. Fark edildiğinde ise hızla doktora gidilmesi gerekiyor. Yüz felcinde erken tedavi felcin kalıcı olmasını önlüyor" diyor. Yüz felcinin yüzde sinirin zedelenmesi sonucu meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, "Bu sinir yüzümüzün her iki tarafında da bulunur. Felcin gerçekleşmesi için çok fazla sebep var. Çocuklarda dahi görülen bir şeydir. Erişkinlerde ise pek çok sebebi bulunmaktadır. En fazla görülen ise nedeni belli olmayan ancak viral enfeksiyonların neden olduğu düşünülen patolojilerdir. Orta kulak enfeksiyonları da yüz felcine neden oluyor. Yüz felci geçiren kişi yüzünde uyuşma ya da karıncalanma hissi ile karşılaşır. Kişinin en çok fark ettiği şey ise su gibi gıdaları içerken sıvıyı tutamayıp dudağın bir kenarından akmasıdır. Halk arasında şöyle bir inanışlar var; 'yel değdi', 'pencere açık kaldı', 'soğuk oldu da yüzüm felç oldu' gibi. Bunlar bir açıdan doğru. Soğuk havayla birlikte viral enfeksiyonlar artmaktadır. Enfeksiyonlara bu havalarda daha çok yatkın oluyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda kalıyoruz. Bu da virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor" dedi.

Etiketler : Soğuk hava Yüz felci Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
İstanbul'da bir yıldız

İstanbul'da bir yıldız
Duygulandıran anne kazağı

Duygulandıran anne kazağı
İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak

İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak
Şapkayla kamuflaj

Şapkayla kamuflaj
Dededen toruna

Dededen toruna
İnsan evladını ayırmaz

İnsan evladını ayırmaz
2021 kötü geçti

2021 kötü geçti
Film için saçını kazıttı

Film için saçını kazıttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER