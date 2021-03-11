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11 Mart 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 12:00:00

Soğuk hava kurdeşeni tetikliyor

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Toplumun yüzde 20'sinin hayatlarının herhangi bir döneminde halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker atağı geçirdiğine dikkati çeken Dermatolog Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, hastalığın bulaşıcı olmadığını söyledi.

Demir, "Etkilenen kişinin yaşam kalitesinde, okul veya iş performansında belirgin düşmeye neden olan önemli bir hastalık. Soğuğa maruziyet sonucu kurdeşen tetiklenebilir" dedi. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker hastalığına ilişkin önemli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Demir, hastalığın deride geçici olarak ortaya çıkan, kaşıntılı kızarıklıklar ve kabarıklar ile seyreden yangısal bir hastalık olduğunu belirtti. 'Kızarıklık ve kabarıklar, genellikle 24 saat içinde iz bırakmadan kaybolur fakat vücudun farklı bölgelerinde benzer bulgular çıkmaya devam eder' diyen Demir, "Anjioödem ise göz kapaklarında, dudaklarda, avuç içi veya ayak tabanlarında ortaya çıkan, gerilemesi genellikle 24 saatten daha uzun süren şişliklerdir. Ağız içi ve yemek borusunda da bulgular ortaya çıkabileceği için nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi şikayetlere neden olabilir. Tek başına bulunabildiği gibi ürtiker ile birlikte de görülebilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : kurdeşen filiz topaloğlu demir soğuk hava
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