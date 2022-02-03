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03 Şubat 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 08:30:00

Soğuk hava kalbi yoruyor

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Soğuk havada, kalp damarlarında da büzülme meydana gelir. Eğer orta derecede bir koroner yetersizliği varsa, bu soğuk havada şiddetlenir.

Soğuk havada, kalp damarlarında da büzülme meydana gelir. Eğer orta derecede bir koroner yetersizliği varsa, bu soğuk havada şiddetlenir. Hastada göğüs ağrısı ortaya çıkar. Daha ileri derece koroner hastalarda ise soğuğa bağlı kalp krizi tetiklenebilir. Kardiyoloji Uzman Prof. Dr. İbrahim Baran, "Kan basıncının yükselmesi, özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda rahatsızlığın artmasına sebep olabilir. Kalp hastalarının bu sebeple soğuk havalarda, kendilerini soğuktan korunması gerekiyor. Soğuk havalarda dışarıya çıkmama şeklinde olabilir. Özellikle yaşlılar soğuk havalarda ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu gibi durumlarda kalp rahatsızlığı olanların durumunu kötü etkileyebiliyor. Bunlardan korunmak için soğuk havadan kaçınmak gerekiyor. Kıyafetlerin uygun seçilmesiyle başlanmalıdır. Bununla ilgili farklı sıkıntılar ortaya çıkıyorsa, hastanın mutlaka doktora müracaat etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Soğuk hava kalbi yoruyor Prof. Dr. İbrahim Baran KALP
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