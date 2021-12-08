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Soğuk algınlığında gereksiz antibiyotikten kaçının
08 Aralık 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 08:30:00

Soğuk algınlığında gereksiz antibiyotikten kaçının

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Bebek ve çocuklarda oldukça sık karşılaşılan üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle kış aylarında belirgin bir artış gösterdi

Bebek ve çocuklarda oldukça sık karşılaşılan üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle kış aylarında belirgin bir artış gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Seyithan Yalınkılıç, "Bakteriyel veya viral kökenli olabilen bu hastalığın sebebi çok iyi araştırılmalıdır. Çünkü gereksiz antibiyotik kullanımı florayı baskılayarak, antibiyotik kaynaklı ishale ve ileride oluşabilecek dirençli enfeksiyonlara ve alerjik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir" dedi. Halk arasında soğuk algınlığı veya nezle olarak bilinen hastalığın etkeninin yüzde 95 oranında viral olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yalınkılıç "Tedavide genelde antibiyotiğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Hastada öksürük, ses kısılması ve burun akıntısı, göz iltihabı, halsizlik, iştahsızlık, ağız içi yara ve ishal görülebilmektedir. Tonsillit ise bademcik enfeksiyonu olarak bilinir. Nedeni genellikle 2 yaş altı viral, 2 yaş üstü bakteriyeldir. 2 yaş altında tedavide antibiyotik kullanımı çoğu vakada gereksizdir. Orta kulak enfeksiyonlarında bakteriyel etkenler daha fazladır" diye konuştu.

Etiketler : Soğuk algınlığı Uzm. Dr. Seyithan Yalınkılıç antibiyotik kullanımı
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