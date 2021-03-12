Nefroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Şumnu, "Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın. Hemen her gıda, yapısında tuz içerir. Dolayısıyla yemeklere tuz eklemesek bile tuz tüketiyoruz. Tuzu sınırlandırarak inme, hipertansiyon, böbrek taşı gibi birçok hastalık riskini azaltabiliriz" şeklinde konuştu. Diyetteki, tuzun azaltılmasının inme, hipertansiyon, böbrek taşı gibi birçok hastalığın riskini ciddi olarak azalttığına dikkati çeken Şumnu, "Daha sağlıklı bir hayat için sofralardan tuzlukları kaldırın. Hemen her gıda, yapısında tuz içerir. Dolayısıyla yemeklere tuz eklemesek bile tuz tüketiyoruz. Tuzu sınırlandırarak inme, hipertansiyon, böbrek taşı gibi birçok hastalık riskini azaltabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.