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17 Kasım 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 07:30:00

Smear Testi hayat kurtarıyor

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Yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl 530 bin Türkiye' de ise her yıl bin 500 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor.

Yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl 530 bin Türkiye' de ise her yıl bin 500 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesi için düzenli olarak yapılması gereken Smear Testi, bebek sahibi olmak isteyen anne adayları için de büyük önem taşıyor. Her kadının düzenli olarak yılda en az bir kez jinekolojik muayene yaptırması gerektiğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman "Smear testi başta rahim ağzı kanseri, rahim ağzındaki hücresel düzensizlik ve enfeksiyonların saptanmasında kullanılan ve hayati önem taşıyan bir taramadır. Bu yüzden kadınların yılda bir kez düzenli olarak jinekolojik muayene ve smear testi yaptırması olası kanser riskinin de önüne geçiyor'' dedi.

Etiketler : Smear Testi Türkiye Rahim ağzı kanseri
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