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22 Kasım 2020 Pazar 07:59:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 07:59:00

SMA'lı Ayaz için son 7 ay

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Marmaris'te 16.5 aylık ‘SMA Tip 2' hastası Ayaz'ın yurtdışında gen tedavisi görmesi için bağış kampanyası başlatıldı.

2 yaşından sonra uygulanmayan tedavinin masrafı 2 milyon 100 bin euro olmasına rağmen sadece 60 bin euro bağış toplandı. Ayaz’ın tedavi olamaması durumunda ömür boyu yürüyemeyeceğini söyleyen anne Mehtap Sambur Ünen, “Tek hayalim, oğlumun elinden tutup yürüyebilmek” dedi.

Baba Sinan Ünen de destek olmak isteyenlerin Instagram’daki “@ayazbebek2019” sayfasından kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

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