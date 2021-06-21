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21 Haziran 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 09:00:00

Skolyozu olanlar dikkat: Yanlış korse kullanımı hasarı artırıyor

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Uzmanlar ailelerin skolyozu genellikle çocuklarını giydirirken ya da banyo yaptırırken fark ettiğini söyledi.

Uzmanlar ailelerin skolyozu genellikle çocuklarını giydirirken ya da banyo yaptırırken fark ettiğini söyledi. Skolyoz tedavisi ve takibinin bu işin uzmanı kişilerce yapılması gerektiğini aktaran Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt, "Aileler, çocuğun dik durmasını, daha düzgün görünmesini sağlayacak korseler, aparatlar, dik tutucu birtakım bantlar kullanmasın. Biz bir korse verdiğimiz ya da egzersiz programı yaptığımız zaman bile bunu skolyozun derecesine göre hesaplayarak planlıyoruz. Bireylerin kendilerinin ya da ailelerinin ezbere korse ve destekleyici aparat alıp kullanması sonrasındaki süreçte çok daha zor tedavi edilecek bazı sonuçlara yol açıyor" diye konuştu.

KOVİD-19 İLE ŞİKAYETLER ARTTI

Doç. Dr. Özkunt, Kovid-19 salgınından itibaren hareketsizliğe bağlı şikayetlerin artmaya başladığına dikkat çekerek, "Özellikle bu dönemde sürekli oturur pozisyonda kalmaya ve hareketsizliğe bağlı olarak skolyoz hastalarının şikâyetlerinde artışlar görüyoruz. Ortopedik açıdan skolyoz hastalığı olmayan birçok insanda da duruş (postür) bozukluğunun görülme sıklığı Kovid-19 salgını ile artış gösterdi" diye konuştu.

Etiketler : Skolyozu olanlar dikkat korona Doç. Dr. Özkunt
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