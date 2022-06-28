Skolyoz tedavisi için en uygun zaman yaz tatili

Yaz tatilinin çocuklarda skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi için en uygun zamanlardan biri olduğu belirtildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, "Skolyoz tedavisi için yaz dönemi, çocuklarda okulların kapanmasıyla birlikte en uygun zamanlardandır. Hastamız ameliyat sonrası iyileşmeye vakit bulup, okul dönemi başlayana kadar toparlanmaktadır. Skolyoz ameliyatı, omurganın tekrardan pozisyon verildiği, kasların yerlerinin değiştiği büyük bir ameliyattır. Genelde ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı daha fazla olur. Çoğu hastanın ağrısı üçüncü günden sonra azalarak hastaneden taburcu olur. Daha sonra aşamalı olarak ağrı azalır, genelde 2 ya da 4 hafta sonra okul çağındaki çocuklar okula gidebilirler. Hastalar ameliyat sonrası ikinci günde ayağa kaldırılıp yürütülürler" şeklinde açıklamada bulundu.

