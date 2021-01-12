Skolyoz solunum problemlerine neden olabilir

Bu sorunun kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla 8-10 kat daha fazla rastlandığına dikkat çeken Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Ali Menoğlu, “Skolyoz önemli bir omurga deformitesi olmakla birlikte kişilerde kozmetik kaygılar da oluşturmaktadır. Özellikle erken tanı ve teşhisle birlikte kişiye özel hazırlanan tedavi planı olumlu sonuçlar elde etmek açısından oldukça önemlidir” dedi. Ali Menoğlu, "Sağlıklı bir insan omurgası omur adı verilen 33 kemikten oluşur. Omurgaya yandan bakıldığında; kifoz ve lordoz denilen girinti ve çıkıntılar görünürken, ön-arka plandan incelediğimizde düz bir görüntü olması gerekir. Çeşitli sebeplerden dolayı kifoz, lordoz ve skolyoz gibi omurga deformiteleri görülür. Skolyoz basit tabirle omurganın s veya c şeklinde olan sağa-sola eğriliği olarak tanımlanabilir" dedi. Bu omurga sorununun birçok yan etkisi olabileceğinin altını çizen Menoğlu, “Skolyozu olan bireylerde devam eden boyun, sırt , bel ağrıları görülür. Bunlara ek görüntü olarak da farklılıklar oluşur. Bu farklılıklar omuzların, kürek kemiklerinin ve kalça kemiklerinin aynı hizada olmaması, omurganın bir yöne doğru açılanması olabilir. İlerlemiş skolyoz durumlarında göğüs kafesinin hacminin küçülmesine bağlı olarak solunum problemleri de görülebilir” ifadelerini kullandı.