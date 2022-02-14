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14 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00

Şizofrenide zamanında ve güçlü tedavi önemli

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Psikiyatride tedavisinde zorlanılan hastalıklardan biri olan şizofreninin tüm dünyada benzer sıklıkta rastlanan bir hastalık olduğunu kaydeden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Vaktinde ve güçlü tedavi önemli. Zayıf tedavi olursa bastırılıyor ama tam kontrol edilmediği için hastalık kronikleşiyor" uyarısında bulundu.

Psikiyatride tedavisinde zorlanılan hastalıklardan biri olan şizofreninin tüm dünyada benzer sıklıkta rastlanan bir hastalık olduğunu kaydeden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Vaktinde ve güçlü tedavi önemli. Zayıf tedavi olursa bastırılıyor ama tam kontrol edilmediği için hastalık kronikleşiyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tedavi sürecinde çevre desteğinin ve rehabilitasyon sürecinin önemine işaret etti. Bağımlılık yapan maddelerin, dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kişide genetik yatkınlık varsa şizofreniyi tetikleyebildiğini ifade eden Tarhan, "Özellikle dopamin arttıran ilaçlar doktor gözetiminde kullanılmalıdır" diye konuştu.

İLAÇ REDDİ ÇOK OLUYOR

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Ülkemizde kurulan ve hizmet veren ruh sağlığı merkezleri çok faydalı oldu ama yetmiyor. Birçok hastalığı kontrol altına almak çok zorlaştı. Özellikle şizofreni hastalarında ilaç reddi çok oluyor. Hastalık bilinci olmadığı için kişi kendi hastalığını kabul etmiyor. Onun için her tedavi yöntemini düşman gibi görüyor. Birçok hekime şiddet olayının arkasında şizofren hastalığı olabiliyor. 'Beni hastaneye yatıracaklar, bana zarar verecekler, öldürecekler' diye düşünüp karşısına beyaz önlüklü kim çıkarsa saldırıyor. Bu nedenle bu hastalara yaklaşım şekli çok farklı ve önemli" dedi.

Etiketler : Şizofreni Prof. Dr. Nevzat Tarhan tedavi
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