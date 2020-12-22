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22 Aralık 2020 Salı 05:22:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 23:17:00

Siz dururken dünya dönüyorsa vertigo olabilirsiniz

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Ayakta duramayacak kadar başınız dönüyor, gözlerinizi kapatsanız bile baş dönmeniz geçmiyorsa vertigo problemi ile karşı karşıya olabilirsiniz.

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Avrasya Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, "Kendi başına bir hastalık olmayan vertigo, aslında bir hareket halüsinasyonudur. Vertigo sorunu yaşayan kişi, aslında var olmayan bir hareketi algılar ve bu durum günlük hayatını ciddi oranda olumsuz etkiler. Üstelik sadece baş dönmesi değil, baş ağrısı ve mide bulantısının eşlik ettiği vertigo, altında başka nedenler yaratması sebebiyle mutlaka araştırılması gerekir" dedi.

TEDAVİSİ NEDENE BAĞLI YAPILIR

Op. Dr. Koray Cengiz, "Vertigoyu ortaya çıkaran nedenlere bağlı olarak tedavi şekli de değişiklik gösterir. Eğer vertigonun sebebi kulak içi kristallerde yaşanan bir problemse medikal manevralar ve özel egzersizler yoluyla kristallerin dengesi sağlanır. Eğer meniere hastalığına bağlı olarak ortaya çıktıysa tedavi amacıyla bazı ilaçlar kullanılır. Ancak hastanın da bazı alışkanlıklarını ve rutinlerini değiştirmesi beklenir. Sigara ve alkolü bırakmak, daha sağlıklı beslenmek gibi… Enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkan vertigo tedavisinde ise basit ilaç tedavileri uygulanır. Ancak tümör kaynaklı vertigo varsa genel olarak tercih edilen yöntem ameliyattır" diye konuştu. 

Etiketler : Koray Cengiz vertigo baş ağrısı mide bulantısı
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