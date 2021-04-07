Uzmanlar "Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye sahip olan siyah sarımsak, hücre yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir." ifadelerini kullandı. Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Ağızda koku ve kötü tat bırakmaması sebebiyle günde 2 tane çiğnenerek rahatlıkla tüketilebilir. Bunun yanında yemeklerde, salatalarda hatta tatlılarda bile kullanılıyor. Aşırı tüketilmediği takdirde sağlık açısından bir zararı yoktur. Fakat düzenli ilaç kullananlar ile hamile ve emzirenlerin doktor onaylı kullanmasında fayda var" dedi.

