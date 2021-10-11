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11 Ekim 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 08:30:00

Sivilceleri yok eden damla sakızı kürü

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Antiseptik özelliği olan damla sakızıyla hazırlanan kür, cildi zararlı güneş ışınlarından koruyor, leke ve kırışıklığı azaltıyor, yüzdeki sarkmaları toparlıyor.

Antiseptik özelliği olan damla sakızıyla hazırlanan kür, cildi zararlı güneş ışınlarından koruyor, leke ve kırışıklığı azaltıyor, yüzdeki sarkmaları toparlıyor. Ergenlik döneminde görülen aknelerin, vücuttaki yağ dengesizliğinden meydana geldiği bilinmektedir. Bu dönemde yüzde kalıcı izler bırakmaması için, cilt temizliği yanında bu sivilceleri kurutucu özellikli ürünler kullanılır. Damlasakızı bu noktada oldukça etkilidir. Hem antiseptik olarak gözenekleri temiz tutar hem de oluşmuş akneleri giderir. Akneden dolayı kızarmış, ağrılı ve yanan bölgeyi sakinleştiricidir. Cildi canlandırır, nem seviyesini ayarlar ve korur. Cilt kırışıklıklarını açıcı ve bu kırışıklıklar oluşmadan da cildi genç tutma özelliği vardır. Yüz ovalini sıkılaştırdığı gibi sarkmaları da toparlar.

HAVANDA DÖVEREK HAZIRLANIR

Cilt için kullanılmak istenildiğinde parçacıklar halinde bulunan 10 gram damla sakızı önce havanda dövülerek blender da toz haline getirilir. Çeyrek su bardağı zeytinyağı ile 50 gram balmumu eritilerek kıvamlı homojen bir karışım elde edilir. Ilık hale gelen karışıma damla sakızı atılır. Üzeri kapalı şekilde bir kaba konulur. Bu karışımı her gün yatmadan önce kullanabilirsiniz.

Etiketler : Antiseptik özelliği kür samla sakızı
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