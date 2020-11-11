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11 Kasım 2020 Çarşamba 13:40:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 17:04:00

Sivilce gençlerin özgüvenini zedeliyor

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Ergenlik çağında gençlerin en büyük sıkıntılarından biri akne ve sivilceler oluyor.

Ailelerin sivilceyi basit bir ergenlik sorunu olarak görmesinin çok büyük hata olduğu, gençlerin kendilerine güvenini zedeleyen ve psikolojisini bozan bu sorunun scar ve yara izlerine dönüşmeden tedavi edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, “Sivilce, sosyal ve psikolojik etkiye sahip bir hastalıktır. Sivilce problemi olan kişilerde kendine güvensizlik gelişebilir. Bu nedenle gençlerin cildini çok yormayacak medikal cilt temizleme işlemlerine sivilce ilk çıktığı andan itibaren başlamak gerekiyor. Cildi çok iyi arındırdığımızda ve derinlemesine temizlediğimizde yeni oluşanların önüne geçmiş oluruz. Ayrıca var olan, akneleri ve sivilceleri kurutacak karbondioksit maskeleri gibi bakımların yapılmaya başlanması gerekiyor. Sivilce kurutmada en önemli tedavilerden biri olan salisilik asit içeren bakımlar da yapılabilir. Ailelerin unutmaması gereken en önemli konu, aknelerden kaynaklanan scar ve yara izleri oluştuktan sonra bunun tedavisinin çok daha zor olduğu ve belki de gençlerin tüm hayatı boyunca bu izlerle yaşamak zorunda kalabilecekleri” açıklamasında bulundu.

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