Sıvı ve lifli gıdaların az tüketimi kabızlık nedeni

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çakır, çocuklarda sıkça görülen kabızlık sorunu hakkında bilgiler verdi. Sıvı ve lifli gıda tüketimine dikkat çeken Dr. Çakır, "Çocukluk çağı kabızlıklarında tedaviye karar vermeden önce kabızlığın neye bağlı olduğunu bilmek gerekiyor. Genellikle başka bir hastalığı olmayan, ilaç kullanmayan, büyüme ve gelişmesi iyi olan çocuklarda altta yatan ciddi bir hastalık düşünmüyoruz. Bu hastalarda öncelikle sıvı alımını arttırma ve lifli gıdalara özendirme yoluna gidiyoruz. Eğer varsa paketli market yiyecekleri ve abur cubur gibi uygunsuz beslenme alışkanlıklarından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Sonrasında geçici bir süreliğine hastayı ilaç tedavisi ile izleyip aynı zamanda çocuğa sağlıklı bir tuvalet alışkanlığı da kazandırmaya çalışıyoruz. Tüm bu müdahaleler ile kabızlıkları büyük bir oranda çözüyoruz" dedi.

