Şişmanlık ve kolesterol inmeyi kolaylaştırıyor

Pıhtı ya da kanama gibi nedenlerle beyindeki kan akımı bozulduğunda meydana gelen işlev bozukluğu "inme" olarak tanımlanıyor. İnmeye en çok beyin damarlarındaki tıkanıklığın yol açtığını vurgulayan uzmanlar, özellikle kanama sonucu oluşan inmelerin pıhtı atmasına kıyasla daha tehlikeli olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, inmeyi kolaylaştıran hipertansiyon, kolesterol, kan şekeri ve aşırı kiloların kontrol altında tutulmasını tavsiye ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, "İnmeyi önlemek, inmeyi kolaylaştırıcı faktörleri kontrol etmekten geçer. Hipertansiyon tedavisini, yüksek kolesterol tedavisini, kan şekeri yükselmesinin önlenmesini ve egzersizle beraber şişmanlığın önlenmesini başlıca faktörler olarak sayabiliriz. Kırk beş yaşından önceki inmeleri genç inme olarak tanımlıyoruz. Genç inme, ileri yaşlara göre çok daha nadir görülüyor. Özellikle pıhtılaşmaya genetik yatkınlık inmeye sebep olabildiği için araştırılması şarttır" şeklinde uyardı.