Sinüzit, beyin apnesine neden olabilir

Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu komplikasyonların önüne geçmek mümkün. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Altın, "Kronik sinüzitteki şikayetler akut sinüzitteki kadar belirgin olmayabilir. Bu hastalar künt tarzda bir ağrıdan, sürekli bir geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve kötü ağız kokusu oluşur." bilgisini verdi. Farenjit, tonsillit, laringotrakeit, akciğerlerde bronşit, bronşiektazinin de tedavi edilmeyen sinüzit enfeksiyonunda meydana gelebileceğini belirten Altın, sinüzit sonucu gelişen komplikasyonların erken tanı ve uygun tedaviyle önlenebileceğini kaydetti.

