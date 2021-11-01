VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali başladı
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi WINGS OF OZ takımı oldu
Türkiye Fikir Kongresi, yeni formatıyla 3'üncü kez gençlerle buluştu
Okullar kapatılacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Petrol ve doğal gaz müjdesi!
İlkokul öğretmeninden Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici 'cumhuriyet' tiyatrosu
Komşunun "Türkiye" planı suya düştü
Operasyon öncesi harekete geçtiler!
Fransız tarih profesöründen Macron'a tarih dersi
Türkiye'ye saldıran Fransızlar neye uğradıklarını şaşırdı!
Fransa'nın tarihine "kara leke" olarak yazıldı
Çin liderinden G20 Liderler Zirvesi'ne mesaj: Somut adımlar atılmalı!
UBP'nin yeni genel başkanı Sucuoğlu
HDP'li Osman Baydemir'den skandal sözler
Biden'ın Roma hüsranı
Bu illere dikkat!
Roma'da mutabakat
Şampiyonlarla fotoğraf
İstanbul hatırası
Kaş'ta aşka geldi
'Sadece' Ajda'ya göreydi
Romatizma ağrılarını geçiren doğal güç: Zerdeçal
İnme riskini düşürmek elimizde
Sinsi ilerleyen miyomların 6 belirtisi
01 Kasım 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 08:30:00

Sinsi ilerleyen miyomların 6 belirtisi

ABONE OL

Kadınların yaşamında regl düzensizliğinden kısırlığa kadar pek çok olumsuz etkiye neden olabilen miyomlar sessizce büyüyebiliyor.

Kadınların yaşamında regl düzensizliğinden kısırlığa kadar pek çok olumsuz etkiye neden olabilen miyomlar sessizce büyüyebiliyor.

Her 5 kadından birinde görülen miyomlar, rahmin düz kas tabakasında gelişen iyi huylu tümörler olarak görülüyor. Ergenlik öncesi dönemde miyom görülmemesi ve menopoz döneminde küçülme göstermesi; miyomların oluşumunda östrojen hormonunun etkisi olduğu düşüncesini desteklemektedir. Miyomun yeri ve kişide yaratacağı şikayetler de farklılık gösterebilir. Sık idrara çıkma, kabızlık, bel ve kasık ağrısı, cinsel ilişki sırasında ağrı, uzun süren ağrılı adet kanamaları ve buna bağlı olarak kansızlık miyomların neden olabileceği başlıca şikayetlerdir. Diğer yandan, miyom rahmin içerisine doğru büyüyorsa, kanama ve gebe kalamama gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Bilgi Uslu Aybar, miyom belirtilerini şöyle sıraladı: sık idrara çıkma, uzun süreli adet kanamaları, karın alt bölgesinde ve kasıklarda ağrı, kabızlık, cinsel ilişki sırasında ağrı, kansızlık

6 AYDA BİR KONTROL ŞART

Miyomlar çoğunlukla yapılan jinekolojik muayenelerde tesadüfen tespit edilir. Ayrıca, ultrasonografi kullanılarak miyomların yeri, büyüklüğü ve sayısı hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Manyetik Rezonans (MR) incelemesi de tanı için uygun yöntemlerden biridir. Öte yandan, bazı miyomların tanı ve tedavisinde kullanılan, optik bir kamerayla vajinal yoldan rahim ağzına ulaşmayı sağlayan "histeroskopi" de oldukça yaygın bir yöntemdir. Miyomlar herhangi bir şikâyete neden olmuyorsa ve belli bir büyüklüğün altında ise, hiçbir tedavi girişiminde bulunulmadan izlenebilir. Burada önemli olan, ortalama 6 ayda bir yapılacak kontrollerle, tespit edilen miyomun hızlı bir büyüme gösterip göstermediğinin takip edilmesidir.

Etiketler : miyomlar Manyetik Rezonans Op. Dr. Bilgi Uslu Aybar
Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!
Sevgili paniği

Sevgili paniği
Âşık olduktan sonra fark etmez

Âşık olduktan sonra fark etmez
15 milyonluk keyif

15 milyonluk keyif
Kışın eğlence devam edecek

Kışın eğlence devam edecek
Kızım flört yaşayamaz

Kızım flört yaşayamaz
Koku takıntısı varmış

Koku takıntısı varmış
Kariyeri için ABD'de

Kariyeri için ABD'de
Babasının kopyası

Babasının kopyası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER