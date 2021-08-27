Sinekten korunurken cildinizi riske atmayın

Sivrisinek alerjisi olan kişilerde ve çocuklarda sinek kovucu ürünler kullanılırken dikkatli olunması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Doruk, "Çocuklar ellerini ağızlarına ve gözlerine sık götürdüklerinden dolayı bu ürünlerde dikkatli olunması gerekmektedir. Sinek kovucunun etiketinde çocuklara uygulanabilir olduğu yazmalı ve mutlaka EPA (Çevre Koruma Ajansı) onaylı olmalı. 3 yaşın altındaki çocuklara Limon okaliptüs yağı çeşitleri kullanılmamalı" dedi. Sivrisineklerin bir insanı ısırırken ağzındaki özelleşmiş bir organ olan hortumlarını kullanarak cildi deldiğini ve kan emme sırasında salyalarını cildin içine bıraktığını ifade eden Uzm. Dr. Doruk, şunları söyledi: "İnsan vücudu için yabancı proteinler içeren bu salyaya karşı savunma amaçlı şişlik ve kaşıntıyla sonuçlanan bir reaksiyon meydana gelir. Bazı kişilerde bu reaksiyon çok hafif seyrederken çoğunda bu reaksiyon yanma-ağrının eşlik ettiği ödemli kızarık şişliklerle daha şiddetli seyredebilir. Sivrisinek ısırığından birkaç dakika sonra kırmızı bir kabarıklık meydana gelir, birinci günün sonunda birkaç veya çok sayıda şiddetli kaşıntıya neden olan koyu kırmızı şişlik ortaya çıkabilir. Hatta bazılarının üzerinde su kabarcıkları gelişebilir. Rengi koyulaşanlarda morarmaya benzer bir renk gözlenir."

