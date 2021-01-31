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31 Ocak 2021 Pazar 23:45:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 10:00:00

Sindirim sisteminin düşmanı; Crohn hastalığı

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Crohn hastalığı, sindirim sistemine ilişkin hastalıklar arasında ciddi sorunlara yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkileyen hastalıklar arasındadır.

İsmi çok duyulmamış olsa da oldukça sık rastlanan bu hastalık, bağırsaklardan yemek borusuna kadar geniş bir alanı etkileyerek, ciddi komplikasyonlara neden oluyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, “Crohn hastalığının ortaya çıktığı bölgeye göre farklı şikayetleri vardır. Ancak en sık görülen belirtileri karın ağrısı ve ishaldir. Karın ağrısı şikayeti yaşayanlar daha çok yemek yedikten sonra göbek çevresi ve göbek altı bölgesinde yaşanan ağrılardan yakınırlar. Eğer bağırsakta ciddi oranda bir daralma söz konusu ise o zaman hastalarda kusma, şişkinlik ve kabızlık görülebilir. Crohn hastalığı kalın bağırsakta görülüyorsa dışkıda kan görülmesi de sık rastlanılan bulgular arasındadır” diye konuştu. 

Etiketler : Crohn hastalığı Sedat Işık sindirim sistemi sağlık
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