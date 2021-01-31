Sindirim sisteminin düşmanı; Crohn hastalığı

İsmi çok duyulmamış olsa da oldukça sık rastlanan bu hastalık, bağırsaklardan yemek borusuna kadar geniş bir alanı etkileyerek, ciddi komplikasyonlara neden oluyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, “Crohn hastalığının ortaya çıktığı bölgeye göre farklı şikayetleri vardır. Ancak en sık görülen belirtileri karın ağrısı ve ishaldir. Karın ağrısı şikayeti yaşayanlar daha çok yemek yedikten sonra göbek çevresi ve göbek altı bölgesinde yaşanan ağrılardan yakınırlar. Eğer bağırsakta ciddi oranda bir daralma söz konusu ise o zaman hastalarda kusma, şişkinlik ve kabızlık görülebilir. Crohn hastalığı kalın bağırsakta görülüyorsa dışkıda kan görülmesi de sık rastlanılan bulgular arasındadır” diye konuştu.