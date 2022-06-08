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08 Haziran 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 09:00:00

Sindirim sistemi kanserlerinde ‘ameliyatsız' tedavi

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Yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsak tümörleri...

Yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsak tümörleri... Sindirim sistemi kanserleri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Öyle ki Türkiye'de her yıl yaklaşık 175 bin kişide yeni kanser teşhis ediliyor. Günümüzde sindirim sisteminde oluşan tümör ve polipler aslında düzenli yapılan kontrollerde, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yöntemleri sayesinde, çok erken aşamalarda tespit edilebiliyor. Üstelik 'erken evrelerde' artık endoskopik yöntemlerle de tedavi edilebiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, erken dönem sindirim sistemi kanserlerinin ya da kanser öncüsü lezyonların ESD (endoskopik submukozal diseksiyon) yöntemiyle alınabildiğine dikkat çekerek, "Bu yöntem diğer endoskopik yöntemlerle bir çırpıda çıkarılamayacak ya da tek parça çıkarılması gereken, genellikle 2 cm'den büyük polipler, kanserleşme riski yüksek lezyonlar ve kanserlerin çıkarılmasında kullanılıyor" diye konuştu.

Etiketler : Sindirim sistemi kanserleri Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş endoskopik submukozal diseksiyon
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